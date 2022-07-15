Министерство обороны России сообщило, что 14 июля был нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице, в результате чего были уничтожены участники совещания с командованием Военно-воздушных сил Украины.

Отмечается, что в здании в момент удара командование украинских ВВС проводило совещание с представителями иностранных поставщиков на тему передачи Вооружённым силам Украины очередной партии самолётов, средств поражения и организации ремонта украинского авиапарка.

«В результате удара участники совещания уничтожены», — заявили в Минобороны.

ВС России уничтожили участников совещания ВВС Украины при ударе по Дому офицеров в Виннице

Ранее старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге, что удар в Виннице был нанесён по военным.