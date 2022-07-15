ВС России уничтожили участников совещания ВВС Украины при ударе по Дому офицеров в Виннице
- РИА Новости
Отмечается, что в здании в момент удара командование украинских ВВС проводило совещание с представителями иностранных поставщиков на тему передачи Вооружённым силам Украины очередной партии самолётов, средств поражения и организации ремонта украинского авиапарка.
«В результате удара участники совещания уничтожены», — заявили в Минобороны.
- ВС России уничтожили участников совещания ВВС Украины при ударе по Дому офицеров в Виннице
Ранее старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге, что удар в Виннице был нанесён по военным.