Дипломат Варганов заявил украинскому коллеге, что в Виннице удар нанесли по военным

Старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге, что удар в Виннице был нанесён по военным.

Как пишет РИА Новости, в четверг, 14 июля, проходит очередное заседание в рамках политического форума высокого уровня по целям устойчивого развития.

В ходе встречи представитель украинской делегации воспользовался случаем и взял слово, чтобы обвинить российских военных в ударе по Виннице.

«Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесён по Дому офицеров, где как раз готовились Вооружённые силы Украины. При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители», — указал российский дипломат.

Он также подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.

13 июля сообщалось, что двое человек погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области.

14 июля ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, где находится автостанция. В результате два человека погибли, шесть пострадали.