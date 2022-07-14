Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до шести

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Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, где находится автостанция, увеличилось до шести. Также два человека погибли.
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до шести
  • РИА Новости

Об этом информирует штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

 «В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до шести человек, ещё два мирных жителя погибли», — проинформировали в штабе.

Ранее стало известно, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что удар по автостанции в Донецке является целенаправленным уничтожением мирного населения Донбасса со стороны украинских военных.

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