Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до шести
- РИА Новости
Об этом информирует штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до шести человек, ещё два мирных жителя погибли», — проинформировали в штабе.
Ранее стало известно, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что удар по автостанции в Донецке является целенаправленным уничтожением мирного населения Донбасса со стороны украинских военных.