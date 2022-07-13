Двое погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области

Двое человек погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Она сообщила, что ещё 90 человек получили ранения, передаёт РИА Новости.

Также повреждения получили 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, две больницы и четыре учебных заведения.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.

До этого Губарева заявила, что ВСУ в ночь на 12 июля обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщалось, около 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.