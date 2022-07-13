Двое погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области
- РИА Новости
Она сообщила, что ещё 90 человек получили ранения, передаёт РИА Новости.
Также повреждения получили 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, две больницы и четыре учебных заведения.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.
До этого Губарева заявила, что ВСУ в ночь на 12 июля обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как сообщалось, около 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.