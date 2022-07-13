Двое погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области

Короткая ссылка
Двое человек погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
Двое погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области
  • РИА Новости

Она сообщила, что ещё 90 человек получили ранения, передаёт РИА Новости.

Также повреждения получили 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, две больницы и четыре учебных заведения.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.

До этого Губарева заявила, что ВСУ в ночь на 12 июля обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщалось, около 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить