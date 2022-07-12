Более 270 человек потеряли жильё из-за обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

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Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире Первого канала заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Более 270 человек потеряли жильё из-за обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня 271 человек обратился в оперативный штаб из тех, кто потерял жильё», — цитирует его РИА Новости.

Леонтьев уточнил, что в результате обстрела разрушены не только жилые дома, но и предприятия, из-за чего многие люди потеряли работу.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева заявила, что ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По последним данным, около 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.

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