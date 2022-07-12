Почти 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что около 190 жителей Новой Каховки в Херсонской области обратились за медицинской помощью после удара ВСУ.
Почти 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке
  • РИА Новости

«Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь. С утра их было 30. Мы не считаем мелкие порезы, когда на месте оказывали помощь и люди ехали к родственникам», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что специалисты в настоящий момент осуществляют разминирование территории, по которой был нанесён удар, а также близлежащих кварталов города.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева заявила, что ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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