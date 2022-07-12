Власти Херсонской области сообщили, что Новую Каховку обстреляли из РСЗО HIMARS
Украинские военные обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева.
«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», — написала Губарева в Telegram.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, есть пострадавшие.
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