Власти Херсонской области сообщили, что Новую Каховку обстреляли из РСЗО HIMARS

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Украинские военные обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева.

«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», — написала Губарева в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, есть пострадавшие.

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