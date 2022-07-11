В Херсонской области сообщили об обстреле украинскими военными Новой Каховки

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«В результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы. Есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе 2 км повылетали окна», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Он отметил, что ракеты не попали в ГЭС, Северо-Крымский канал продолжает функционировать.

8 июля украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела украинских военных и продолжает функционировать.