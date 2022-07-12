Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи

Число погибших при ударе по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до семи, ещё 60 человек получили ранения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

РИА Новости

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — цитирует Леонтьева ТАСС. Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ.