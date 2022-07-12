Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи

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Число погибших при ударе по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до семи, ещё 60 человек получили ранения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи
  • РИА Новости

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ. 

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