Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи
- РИА Новости
«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — цитирует Леонтьева ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке.
По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ.