В Новой Каховке частично прервано электроснабжение и газоснабжение из-за обстрела ВСУ

Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки Херсонской области частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Здесь нет электричества..., восстанавливать начали ночью. Газоснабжение, естественно, было отключено, водоснабжение есть», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погибли по меньшей мере шесть мирных жителей.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.