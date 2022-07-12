В Новой Каховке частично прервано электроснабжение и газоснабжение из-за обстрела ВСУ
«Здесь нет электричества..., восстанавливать начали ночью. Газоснабжение, естественно, было отключено, водоснабжение есть», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погибли по меньшей мере шесть мирных жителей.
По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.