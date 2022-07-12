В ВГА Херсонской области сообщили о шести погибших после удара ВСУ по Новой Каховке

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара со стороны украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек (погибших. — RT) есть, это точно. И десятки, много раненых, (у них. — RT) осколочные ранения, порезы», — рассказал он.

По его словам, ранены не менее 40 человек.

Кроме того, Леонтьев сообщил, что под завалами остаётся также много людей. 

Многие мирные жители заблокированы в своих домах и квартирах, а разблокировать их пока невозможно.

В результате обстрела повреждены сотни домом и десятки объектов инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погибли мирные жители, также десятки получили ранения.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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