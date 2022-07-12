В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ есть погибшие

В результате удара Вооружённых сил Украины по Новой Каховке погибли мирные жители, также десятки получили ранения, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых», — рассказал он.

Кроме того, по словам Леонтьева, многие мирные жители остались без своих домов.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.