В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ есть погибшие
«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых», — рассказал он.
Кроме того, по словам Леонтьева, многие мирные жители остались без своих домов.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке.
По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.