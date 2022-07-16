В Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников

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В российском Минобороны заявили, что в Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников.
В Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников
  • РИА Новости

Об этом сообщается в сводках Минобороны.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожены до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате нанесённых высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины и нацформирования «Кракен».

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