Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию

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RT
Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.
Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», — говорится в заявлении.

  • Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию

17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

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