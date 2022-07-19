Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию
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Об этом сообщило российское Министерство обороны.
«В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», — говорится в заявлении.
- Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию
17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.