Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.

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Об этом сообщило российское Министерство обороны. «В районе населённого пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», — говорится в заявлении. Минобороны: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному оружию 17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.