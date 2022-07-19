Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в Запорожской области до 200 боевиков «Правого сектора»*.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что пункт временной дислокации боевиков располагался в населённом пункте Камышеваха.

Авиация России уничтожила в Запорожской области до 200 боевиков «Правого сектора»

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).