Авиация России уничтожила в Запорожской области до 200 боевиков «Правого сектора»
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Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что пункт временной дислокации боевиков располагался в населённом пункте Камышеваха.
- Авиация России уничтожила в Запорожской области до 200 боевиков «Правого сектора»
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).