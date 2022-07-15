В Запорожской области заявили о целенаправленном поджоге Украиной полей с пшеницей

Короткая ссылка
Украина целенаправленно поджигает поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения в Запорожской области.
В Запорожской области заявили о целенаправленном поджоге Украиной полей с пшеницей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации области Владимира Рогова.

«Боевики Зеленского, так же как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», — рассказал Рогов.

По его словам, сегодня в области идёт уборка урожая, но специальной техники не хватает — её пытаются найти в регионах России.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить