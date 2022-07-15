В Запорожской области заявили о целенаправленном поджоге Украиной полей с пшеницей

Украина целенаправленно поджигает поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации области Владимира Рогова.

«Боевики Зеленского, так же как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», — рассказал Рогов.

По его словам, сегодня в области идёт уборка урожая, но специальной техники не хватает — её пытаются найти в регионах России.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.