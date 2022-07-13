Власти Херсонской области: Киев поджигает поля с пшеницей на границе с помощью вертолёта

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Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области: Киев поджигает поля с пшеницей на границе с помощью вертолёта
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«Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

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