Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.