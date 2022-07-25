Минобороны предупредило о провокации Киева в Славянске с использованием отравляющих веществ

Минобороны России предупредило, что украинская сторона завершила подготовку в Славянске (ДНР) провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать ёмкости с химически опасным веществом — гексаном — общим объёмом более 120 тонн», — заявил Мизинцев.

Отмечается, что в результате подрыва ёмкостей будет образовано токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. При этом в зоне химического поражения будут все жилые районы Славянска и близлежащих населённых пунктов. В Минобороны России жителям Славянска и близлежащих населённых пунктов рекомендовали незамедлительно принять необходимые меры защиты.

«Цель данной провокации — по уже отработанному сценарию обвинить ВС России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — отметил Мизинцев.

В министерстве призвали ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на Киев и «принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские войска планируют взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке.