Минобороны: ВСУ планируют взорвать в ДНР хранилища радиоактивных отходов

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска планируют взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке (ДНР).
Минобороны: ВСУ планируют взорвать в ДНР хранилища радиоактивных отходов
  • РИА Новости

Мизинцев сообщил, что украинские власти подготовили провокацию на опасном объекте с целью обвинения российских войск якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов.

По его словам, украинские националисты заминировали в Константиновке хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца и планируют их взорвать, когда будут отступать из города.

Также Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Запорожской области с целью провокации.

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