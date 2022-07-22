Минобороны: ВСУ планируют взорвать в ДНР хранилища радиоактивных отходов
- РИА Новости
Мизинцев сообщил, что украинские власти подготовили провокацию на опасном объекте с целью обвинения российских войск якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов.
По его словам, украинские националисты заминировали в Константиновке хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца и планируют их взорвать, когда будут отступать из города.
Также Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Запорожской области с целью провокации.