Минобороны России сообщило о минировании мостов украинскими военными в Запорожской области

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Запорожской области с целью провокации.

«В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт Камышеваха)», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что украинская сторона планирует взорвать эти мосты по уже отработанному сценарию — с широким освещением в украинских и западных СМИ с целью обвинения российских войск в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

16 июля в Минобороны заявили, что украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области.