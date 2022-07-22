Минобороны России сообщило о минировании мостов украинскими военными в Запорожской области
- РИА Новости
«В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт Камышеваха)», — заявил Мизинцев.
Он уточнил, что украинская сторона планирует взорвать эти мосты по уже отработанному сценарию — с широким освещением в украинских и западных СМИ с целью обвинения российских войск в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.
16 июля в Минобороны заявили, что украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области.