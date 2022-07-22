Минобороны России сообщило о минировании мостов украинскими военными в Запорожской области

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Запорожской области с целью провокации.
Минобороны России сообщило о минировании мостов украинскими военными в Запорожской области
  • РИА Новости

«В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт Камышеваха)», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что украинская сторона планирует взорвать эти мосты по уже отработанному сценарию — с широким освещением в украинских и западных СМИ с целью обвинения российских войск в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

16 июля в Минобороны заявили, что украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области.

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