Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области

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В Полтавке Запорожской области украинские военные заминировали автомобильный мост через реку Янчур, чтобы взорвать его и обвинить в этом российские вооружённые силы, сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области
  • РИА Новости

«В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны информировало, что украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам.

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