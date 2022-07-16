Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Янчур в Запорожской области

В Полтавке Запорожской области украинские военные заминировали автомобильный мост через реку Янчур, чтобы взорвать его и обвинить в этом российские вооружённые силы, сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

«В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны информировало, что украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам.