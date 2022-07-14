Минобороны: боевики планируют взорвать мост в Днепропетровской области для обвинения России

Украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

РИА Новости