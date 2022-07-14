Минобороны: боевики планируют взорвать мост в Днепропетровской области для обвинения России

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Украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: боевики планируют взорвать мост в Днепропетровской области для обвинения России
  • РИА Новости

Мизинцев отметил, что провокацию планируют широко осветить в западных СМИ.

Генерал подчеркнул, что в ходе специальной военной операции ВС России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. 

Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами очередной провокации в Славянске с гибелью мирного населения и нанесением ударов по гражданским объектам для обвинения в этом российских военных.

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