Минобороны: боевики планируют взорвать мост в Днепропетровской области для обвинения России
- РИА Новости
Мизинцев отметил, что провокацию планируют широко осветить в западных СМИ.
Генерал подчеркнул, что в ходе специальной военной операции ВС России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами очередной провокации в Славянске с гибелью мирного населения и нанесением ударов по гражданским объектам для обвинения в этом российских военных.