В Минобороны России предупредили о готовящейся провокации ВСУ в Славянске

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В Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами очередной провокации в Славянске с гибелью мирного населения и нанесением ударов по гражданским объектам для обвинения в этом российских военных.
В Минобороны России предупредили о готовящейся провокации ВСУ в Славянске
  • РИА Новости

«С этой целью в здании профессионального аграрного лицея (улица Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что здание заминировано — украинские военные планируют взорвать его, когда российские ВС начнут наносить удары по военным объектам в городе.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию о «бесчинствах русских» киевский режим планирует широко распространить в украинских и западных СМИ», — добавили в Минобороны.

10 июля ВС России нанесли удар по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске.

В результате были уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для РЗСО «Град».

1 июля замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики ведут наступательные действия в направлении Славянска.

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