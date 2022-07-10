ВС России нанесли удар по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске
- РИА Новости
Удар высокоточным оружием наземного базирования был нанесён по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината.
«Уничтожены до 100 человек личного состава, более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — заявил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
1 июля замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики ведут наступательные действия в направлении Славянска.