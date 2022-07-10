ВС России нанесли удар по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске

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Минобороны России сообщило, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для «Града».
ВС России нанесли удар по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске
  • РИА Новости

Удар высокоточным оружием наземного базирования был нанесён по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината.

«Уничтожены до 100 человек личного состава, более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — заявил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

1 июля замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики ведут наступательные действия в направлении Славянска.

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