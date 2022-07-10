ВС России нанесли удар по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске

Минобороны России сообщило, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для «Града».

РИА Новости