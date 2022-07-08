МО России сообщило об уничтожении двух поставленных Британией установок Harpoon на Украине

Российские военнослужащие уничтожили две поставленные Британией установки берегового комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — говорится в заявлении. МО России сообщило об уничтожении двух поставленных Британией установок Harpoon на Украине Ранее Минобороны России заявило об уничтожении в Донбассе двух пусковых установок американских реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.