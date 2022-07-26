ВКС России ликвидировали артиллерийский дивизион ВСУ в районе Николаева

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Воздушно-космические силы России в результате ударов высокоточным оружием в районе Николаева ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.

Также Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений участвующего в боевых действиях на стороне Украины «Иностранного легиона» в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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