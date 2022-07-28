Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений.

Он прокомментировал заявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о необходимости «вновь освобождать русские города» на Украине.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо», — сказал Песков.

Также он заявил, что в русле специальной военной операции принимаются меры для защиты людей в ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «пришло время вновь освобождать русские города», среди которых он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.