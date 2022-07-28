Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений.
Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о необходимости «вновь освобождать русские города» на Украине.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо», — сказал Песков.

Также он заявил, что в русле специальной военной операции принимаются меры для защиты людей в ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «пришло время вновь освобождать русские города», среди которых он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить