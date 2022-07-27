Глава ДНР Пушилин призвал «освободить русские города» от Чернигова до Одессы

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что «пришло время вновь освобождать русские города», среди которых он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

Об этом он написал в Telegram по случаю 78-летия освобождения Бреста, которое отмечается 28 июля.

По словам Пушилина, Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны.

«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что «русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…» — заявил он.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выразил уверенность, что освобождение территории Донбасса от украинских войск произойдёт в этом году.