Представитель Народной милиции ДНР Басурин: освобождение Донбасса произойдёт в этом году
- РИА Новости
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«У нас есть определённое продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты, но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объёме», — цитирует его РИА Новости.
13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.
До этого Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.