Представитель Народной милиции ДНР Басурин: освобождение Донбасса произойдёт в этом году

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Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что освобождение территории Донбасса от украинских войск произойдёт в этом году.
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: освобождение Донбасса произойдёт в этом году
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

«У нас есть определённое продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты, но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объёме», — цитирует его РИА Новости

13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.

До этого Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.

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