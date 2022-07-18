Представитель Народной милиции ДНР Басурин: освобождение Донбасса произойдёт в этом году

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что освобождение территории Донбасса от украинских войск произойдёт в этом году.

«У нас есть определённое продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты, но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объёме», — цитирует его РИА Новости.

13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.

До этого Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.