Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.

Он отметил, что под контролем Донецка уже находятся 243 населённых пункта.

«На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта», — сказал Пушилин.

По его словам, происходит переброска второго корпуса сил ЛНР с целью усиления позиций «непосредственно по Авдеевскому направлению».

«И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — заявил глава республики.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил об освобождении села Богородичного в Донецкой Народной Республике.