Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР
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Он отметил, что под контролем Донецка уже находятся 243 населённых пункта.
«На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта», — сказал Пушилин.
По его словам, происходит переброска второго корпуса сил ЛНР с целью усиления позиций «непосредственно по Авдеевскому направлению».
«И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — заявил глава республики.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил об освобождении села Богородичного в Донецкой Народной Республике.