В МВД ЛНР сообщили об освобождении села Богородичного в ДНР

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил об освобождении села Богородичного в Донецкой Народной Республике.
В МВД ЛНР сообщили об освобождении села Богородичного в ДНР
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведётся организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — заявил он в своём Telegram-канале.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в ДНР.

До этого посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска взяли под контроль Григоровку и двигаются в сторону Северска.

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