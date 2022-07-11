В МВД ЛНР сообщили об освобождении села Богородичного в ДНР

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил об освобождении села Богородичного в Донецкой Народной Республике.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведётся организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — заявил он в своём Telegram-канале.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в ДНР.

До этого посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска взяли под контроль Григоровку и двигаются в сторону Северска.