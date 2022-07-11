В ЛНР сообщили, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в ДНР

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — сообщил он.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что Украина использует заградотряды в ходе боёв в Северске.