В ЛНР сообщили, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в ДНР

Короткая ссылка
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.
В ЛНР сообщили, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в ДНР
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — сообщил он.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что Украина использует заградотряды в ходе боёв в Северске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить