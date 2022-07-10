Посол ЛНР Мирошник заявил о взятии под контроль Григоровки

Союзные войска взяли под контроль Григоровку и двигаются в сторону Северска, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что по данным местных жителей, ВСУ в Северске начинают перемещаться в пригород.

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут», — добавил посол.

Ранее источник агентства сообщил, что союзные силы ликвидировали под Северском в ДНР колонну с грузинскими наёмниками.