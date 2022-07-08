ТАСС: союзные силы ликвидировали колонну с грузинскими наёмниками под Северском

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Союзные силы ликвидировали под Северском в Донецкой Народной Республике колонну с грузинскими наёмниками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.

Источник сообщил, что наёмники отступали на машинах и пикапах.

«Машины остались на месте вместе с этими же наёмниками. Всё сгорело, человек 30 там точно было», — рассказал он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего уничтожены до 80 польских наёмников. 

Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что российские войска за последние десять дней уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине 170 иностранных наёмников

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