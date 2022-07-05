Российские войска за последние десять дней уничтожили на Украине 170 иностранных наёмников

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Российские войска за последние десять дней уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине 170 иностранных наёмников. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Российские войска за последние десять дней уничтожили на Украине 170 иностранных наёмников
  • РИА Новости

«За последние десять дней 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сказал он. 

Также он заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. 

Ранее Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины.

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