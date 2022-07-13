Пушилин уверен в скором выходе союзных сил на административные границы ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.
Пушилин уверен в скором выходе союзных сил на административные границы ДНР
  • РИА Новости

«На данный момент союзные усилия сконцентрированы уже именно на освобождении территории ДНР, так как перед этим подразделения, в том числе ДНР, концентрировались на освобождении ЛНР... Уверен, что в скором будущем мы сможем говорить уже о полном освобождении территории ДНР», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что делаются «все необходимые шаги» для того, чтобы продолжить выход на административные границы республики.

Ранее Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.

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