Пушилин уверен в скором выходе союзных сил на административные границы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.

«На данный момент союзные усилия сконцентрированы уже именно на освобождении территории ДНР, так как перед этим подразделения, в том числе ДНР, концентрировались на освобождении ЛНР... Уверен, что в скором будущем мы сможем говорить уже о полном освобождении территории ДНР», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что делаются «все необходимые шаги» для того, чтобы продолжить выход на административные границы республики.

Ранее Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.