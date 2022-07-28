«Самый высокий показатель с начала эскалации»: в ДНР заявили о 146 обстрелах со стороны Украины за сутки

Украинские военные формирования за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 146 раз, что стало самым высоким показателем с начала эскалации в феврале. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Противник выпустил более 800 различных снарядов. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей, ещё 11 получили ранения.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром 28 июля сообщило, что за прошедшие сутки украинские силы обстреляли территорию республики 146 раз, выпустив 842 боеприпаса. Уточняется, что это «самый высокий показатель ведения огня со стороны ВФУ с начала эскалации».

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации)», — говорится в официальной сводке.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате этих обстрелов погибли три мирных жителя Донецка, ещё 11 гражданских получили ранения. Повреждено 33 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

В четверг утром интенсивные обстрелы республики продолжаются. С 06:00 представительство ДНР в СЦКК сообщило более чем о 20 обстрелах с применением артиллерии калибра 122 и 155 мм, а также РСЗО БМ-21 «Град».

Мины «Лепесток» в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в нескольких районах города в результате обстрелов были рассыпаны запрещённые к использованию мины-лепестки нажимного действия.

О самом факте обстрела в ночь на 28 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Кулемзин, в свою очередь, рассказал, что группа пиротехников и спасателей работает на месте обнаружения мин с утра.

«Местное население предупреждает об опасности машина с громкоговорителем. Будьте осторожны! Не подбирайте на улице и не приближайтесь к незнакомым предметам!» — написал мэр Донецка в своём Telegram-канале.

Обстрелы ЛНР с начала эскалации

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщает, что с начала обострения ситуации в Донбассе по настоящее время украинские силы обстреляли территорию республики более 1 тыс. раз.

«​В период с 17.02.2022 по 28.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1039 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения», — говорится в сводке.

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По данным ЛНР, противник применил для обстрелов более 10 тыс. боеприпасов, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», американскую РСЗО HIMARS, а также другие РСЗО (БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч»).

Отмечается, что в результате действий украинских войск за это время пострадали 295 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 222 получили ранения.

Группа наводчиков ВСУ в Херсоне

В Херсоне выявили группу украинских агентов, которой управляла женщина-координатор, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, силовики задержали гражданина Украины, когда тот пытался провести видеосъёмку у военного объекта.

«Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещённых в Херсонской области, и иным местам расположения Вооружённых сил России на территории Херсона и области», — рассказал источник.

Задержанный мужчина сообщил силовикам, что он снимал российскую военную технику, а позже с ним связалась женщина, которая оказалась оператором Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ. Как отмечает агентство, эта структура занимается обработкой информации от местных жителей, проживающих на контролируемых Россией территориях.

Женщина попросила отправлять подобные видео именно ей. Мужчина переслал ей записи с группой российской техники, а также записи с блокпостов, где раздавали гуманитарную помощь. За предоставленную информацию женщина перевела ему денежное вознаграждение в размере 550 гривен, что на тот момент равнялось примерно 1,4 тыс. рублей.