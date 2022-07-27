В ДНР заявили об обстреле завода Горловки со стороны ВСУ

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Украинские военные произвели обстрел машиностроительного завода в Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
В ДНР заявили об обстреле завода Горловки со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Предварительно, по территории Горловского машиностроительного завода им. С.М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов горят архив и столовая, перебит газопровод.

Он добавил, что люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко был ранен 20 июля при обстреле ВСУ.

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