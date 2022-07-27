В ДНР заявили об обстреле завода Горловки со стороны ВСУ
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«Предварительно, по территории Горловского машиностроительного завода им. С.М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов», — написал Приходько в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрелов горят архив и столовая, перебит газопровод.
Он добавил, что люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что замглавы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко был ранен 20 июля при обстреле ВСУ.