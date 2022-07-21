Замглавы Горловского района ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

Замглавы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко был ранен 20 июля при обстреле ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько.

«Во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района... Лысенко. Увы, это уже второе его ранение начиная с 24 февраля», — написал Приходько в своём Telegram.

Мэр города выразил надежду на скорейшее выздоровление замглавы администрации Горловки.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.