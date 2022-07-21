Замглавы Горловского района ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

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Замглавы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко был ранен 20 июля при обстреле ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько.
Замглавы Горловского района ДНР получил ранение при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района... Лысенко. Увы, это уже второе его ранение начиная с 24 февраля», — написал Приходько в своём Telegram.

Мэр города выразил надежду на скорейшее выздоровление замглавы администрации Горловки.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.

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