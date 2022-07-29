Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

При этом отмечается, что утром по Донецку было выпущено более 20 снарядов. Обстрелу подверглись Куйбышевский, Киевский и Петровский районы города.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.