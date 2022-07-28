Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР из «Градов»
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Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению «населённый пункт Курдюмовка — населённый пункт Гольмовский»: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что украинские военные обстреляли Донецк с использованием запрещённых противопехотных мин «Лепесток».