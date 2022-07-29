В результате ударов ВСУ по тюрьме в Еленовке погибли 40 человек

В результате ударов Вооружённых сил Украины по тюрьме в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 40 человек, 130 ранены.

Как сообщает РИА Новости, об этом в своём Telegram-канале написал замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Ночью укры ударили предположительно «Хаймерсом» по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — говорится в сообщении.

Он также выразил уверенность, что данный удар по своим же бывшим военным — это «и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил».

Ранее в ДНР заявили об обстреле Еленовки со стороны ВСУ.