«Чудовищное невежество»: в России ответили на слова Зеленского об Украине как единственной наследнице Киевской Руси

В России призвали Владимира Зеленского «не обижаться», если часть Украины будут называть Русью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания украинского президента о том, что его страна является «единственной наследницей Киевской Руси». В Госдуме слова президента Украины назвали чудовищным невежеством, в Совете Федерации отметили историографическую безграмотность украинского лидера.

В России отреагировали на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является «единственной законной наследницей Киевской Руси».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией призвала Зеленского «не обижаться», если часть Украины будут называть Русью.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Зеленский высказался на тему исторической преемственности Киевской Руси в ходе видеообращения, приуроченного отмечаемому на Украине 28 июля Дню украинской государственности. Президент страны заявил, что Украина «берёт своё начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад».

«С момента официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она — единственная законная наследница Киевской Руси, достижений и достояний наших правителей», — сказал Зеленский.

Напомним, что День украинской государственности отмечается в стране впервые. Этот праздник был учреждён по инициативе Зеленского в 2021 году. Год назад в этот день Зеленский также выступил с заявлением, в котором назвал Украину наследницей Киевской Руси.

В частности, как заявил украинский президент в обращении по случаю годовщины Крещения Киевской Руси, в столице Украины «началась история христианства в Восточной Европе», когда «Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь — Украину».

Комментируя новые высказывания Зеленского, депутат Госдумы Олег Морозов назвал утверждения украинского лидера о Киевской Руси невежественными.

«С точки зрения исторической науки это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский. Просто стыдно. Это задача для ученика второго класса, которая решается иначе», — сказал депутат в беседе с корреспондентом RT.

По словам парламентария, Зеленский своими словами также преследует политические задачи, в рамках которых ему нужно выставить Украину в определённом свете.

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«Он пытается представить украинское государство как государство с большой историей, как страну — наследницу великой культуры. Чего на самом деле нет. Беда Украины в том, что это искусственное, нелепое явление на политической карте мира. К сожалению, так получилось», — сказал депутат.

Как полагает Морозов, видение Украины Зеленского не совпадает с реальностью.

«На практике люди видят совсем другое. Они видят разваливающееся государство, они видят разваливающуюся экономику. Всё нелепо, всё жалко в исполнении этого жалкого персонажа», — заключил депутат.

В свою очередь, сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента безграмотным.

«Зеленский — заложник мифов советской историографии, хотя он осуществляет курс декоммунизации. Таким образом Зеленский проявляет безграмотность», — сказала сенатор в беседе с RT.

globallookpress.com

© Ukrainian Presidency Press Office

«Ресурс Зеленского исчерпан»

Мария Захарова ранее высказалась о том, что образ Владимира Зеленского исчерпан Западом. По словам представителя МИД России, мировая аудитория более не воспринимает украинского лидера так, как планировалось: «им обкормили».

«Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, «ресурс Зеленского исчерпан», вместо него в западных СМИ больше внимания уделяют супруге украинского лидера Елене Зеленской.

«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь даёт на фоне жены», — написала Захарова, отметив, что теперь «в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой».