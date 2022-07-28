Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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«Она (Украина. — RT) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал Зеленский.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.

В конце июля прошлого года Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

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