Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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«Она (Украина. — RT) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал Зеленский.
Как пишет ТАСС, об этом он сказал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
В конце июля прошлого года Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».