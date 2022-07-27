Не НАТО: почему в Лондоне заявили о неготовности вмешиваться в конфликт на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что не готова к открытому вмешательству королевства в конфликт на Украине. Дипломат напомнила, что республика не входит в НАТО, поэтому было бы неправильно задействовать британских военных напрямую даже для вывоза зерна из Одессы. Трасс также подчеркнула, что Лондон и так уже сделал многое для Киева, одним из первых направив ему оружие и введя антироссийские санкции. С точки зрения аналитиков, подобные заявления главы британской дипломатии лишь в очередной раз подтверждают, что Запад использует Украину в собственных геополитических целях.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост главы правительства, заявила, что не готова к прямому вмешательству страны в события на Украине. Свою позицию она высказала в ходе теледебатов, организованных BBC.

«Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт, — сказала глава МИД в ответ на вопрос о готовности отправить королевские ВМС в Чёрное море для сопровождения украинского зерна. — Мы сделали всё, что было в наших силах, и первой из европейских стран отправили Украине оружие, мы ввели против России максимально жёсткие санкции».

По её мнению, Британия «возглавила свободный мир в ответ на российско-украинскую ситуацию» и защищает «свободу и демократию не только на Украине, но и во всей Европе». Трасс также отметила, что Лондон оказывает Киеву помощь в области морского страхования во вопросу вывоза зерна из Одессы.

«Но Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы», — подчеркнула дипломат.

При этом экс-глава британского Минфина Риши Сунак, также претендующий на пост премьера, ушёл от прямого ответа на аналогичный вопрос, отметив лишь большую роль Великобритании в санкционной кампании против России.

«Нам нужно сделать шаг назад и осознать, что мы ввели один из самых мощных комплексов экономических санкций, какие только были в мире… Мы также… постарались поддерживать Украину финансово, оружием, необходимым ей для самозащиты», — сказал Сунак.

Дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака

Gettyimages.ru

© Jacob King - WPA Pool

Вместе с тем он заверил, что Великобритания и далее будет противостоять России и играть в этом «ведущую роль, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром».

Дистанционная борьба

Как отмечают эксперты, Лондон изначально занял довольно агрессивную позицию относительно украинско-российского конфликта. Великобритания действительно одной из первых начала накачивать республику оружием и всячески подогревать её милитаристские настроения, напомнила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. При этом она подчеркнула, что, несмотря на все громкие заявления в поддержку Киева и даже отправку вооружений, Лондон никогда не станет продвигать идею своего непосредственного участия в конфликте, так как это не соответствует его интересам.

«Это привычная практика британцев — воевать чужими руками. Если есть возможность избежать прямого столкновения, то она обязательно реализуется. Это касается разных конфликтов, в которых участвовала Великобритания. К тому же сейчас речь идёт о более серьёзном противнике. Ведь РФ в военном отношении находится на одном из первых мест в мире, и прямое столкновение с ней неизбежно принесёт большой ущерб, чего в Лондоне допустить не могут», — пояснила Ерёмина.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, в свою очередь, уверен, что вопрос поддержки Украины для Великобритании носит исключительно имиджевый характер.

«Поэтому, несмотря на все речи, британцы никогда не пойдут на открытый конфликт. Они будут использовать Украину в своих целях и продолжать пичкать её оружием — для них это оптимальный вариант. Лондон будет сражаться до последнего украинца, а свои корабли держать при себе», — заявил он.

Вместе с тем, считают аналитики, установление мира на Украине не соответствует британским интересам, о чём периодически заявляют в Лондоне. Та же Трасс неоднократно упоминала о недопустимости переговоров с Россией на текущем этапе. С её точки зрения, серьёзный диалог с РФ по мирному процессу возможен только после военных успехов украинских вооружённых сил.

«Чтобы добиться мира и защитить наш образ жизни, Украине и свободному миру нужно быть сильными и сплочёнными. Мы не должны обращать внимание на голоса пораженцев, утверждающих, что люди начинают уставать, и предлагающих предать Украину ради быстрого завершения неослабевающего ужаса», — говорится в совместной статье Трасс и её украинского коллеги Дмитрия Кулебы для газеты The Telegraph.

На форуме НАТО в Мадриде 29 июня дипломат также заявила, что вести какие-либо обсуждения с Москвой можно только после победы над Россией, чтобы избежать заключения между странами «ложного мира».

«Прежде всего, нам категорически необходимо обеспечить поражение России на Украине… Мы должны вынести уроки из прошлого — например, из провала минского протокола, — чтобы быть в состоянии обеспечить прочный мир в регионе. Так что мой очень твёрдый посыл заключается в том, что вначале нам нужно нанести поражение России, а переговоры вести позже», — сказала министр.

Украинские военные

AP

© Nariman El-Mofty

Против попыток урегулировать ситуацию на Украине как можно скорее выступал и подавший 7 июля в отставку с поста премьер-министра Борис Джонсон. По его убеждению, любые усилия по разрешению конфликта в настоящий момент «приведут к продолжительной нестабильности и дадут (президенту РФ Владимиру. — RT) Путину волю для бесконечного манипулирования как суверенными странами, так и международными рынками».

В России слова Джонсона назвали «чудовищными».

«Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом вспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ширма от внутренних проблем

Стремление Великобритании опосредованно поддерживать украинский конфликт объясняется её желанием решать собственные внешнеполитические задачи с наименьшими затратами для себя — например, поставляя вооружения Киеву, считают аналитики.

«Выступая за поддержку Украины, британские власти могут легко перенаправлять и перераспределять финансовые ресурсы, укреплять позиции внутри НАТО и раздувать свой образ глобального лидера по обеспечению безопасности. Вместе с тем Лондон не может не отдавать себе отчёт в том, что массированная накачка Украины оружием не имеет значительного влияния на ситуацию и уж тем более не может переломить ход событий», — говорит Ерёмина.

При этом, по её словам, сейчас Украина выполняет функцию бесплатного полигона для испытаний различных образцов оружия и терять его в Великобритании не хотят.

«К тому же поддержка Украины — это ещё и отличная ширма для маскировки внутренних проблем: мол, у нас всё плохо не потому, что мы не умеем управлять страной, а потому что есть конфликт на Украине и злобная Россия, которая мешает демократическому миру развиваться», — пояснила она.

При этом, как заметил Никита Данюк, нынешнее положение Украины, которой пока не предоставили членство в НАТО, вполне устраивает Лондон, поскольку ограждает его от необходимости отправлять в республику своих солдат и принимать непосредственное участие в конфликте с Россией.

«Отсутствие у Украины статуса члена НАТО даёт право её западным союзникам со спокойной душой говорить, что никаких конкретных обязательств у них перед Киевом нет. При этом в то же самое время Украина продолжает решать геополитические задачи коллективного Запада по ослаблению России. То есть республику просто используют, поддерживая её подачками», — резюмировал эксперт.