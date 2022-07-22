«С учётом враждебных действий»: Россия расширила список недружественных стран с ограничениями для посольств

В перечень недружественных России государств добавлены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, говорится в новом распоряжении правительства РФ. Документ ограничивает возможности попавших в список стран нанимать в дипмиссии и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России. Список может расширяться с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против российских представителей за рубежом.

Правительство России обновило перечень недружественных иностранных государств. К уже имеющимся в списке США и Чехии добавлены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Как отметили в пресс-службе правительства, в утверждаемом кабмином списке, помимо стран, указано количество физических лиц, с которыми дипмиссии недружественных государств и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Речь идёт о лицах, находящихся на территории России.

«Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что введённый правительством список не является окончательным.

«С учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, (список. — RT) может расширяться», — подытожили в пресс-службе кабмина.

В соответствии с опубликованной ранее первой версией списка Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

Включение стран в список повлечёт для них понижение уровня контактов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт за собой понижение уровня контактов», — подчеркнул он.

Напомним, указ президента «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», в рамках которого ведётся перечень недружественных стран, был подписан 23 апреля 2021 года.

Президент распорядился ограничить заключение трудовых и других гражданско-правовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории России, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, а также представительствам госучреждений иностранных государств, принимающих недружественные меры в отношении Москвы.

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Указ также регулировал количество трудовых договоров, оформленных до вступления документа в силу. Согласно документу, в случае превышения предусмотренного правительством числа работников действие лишних договоров следует прекратить.

После подписания указа президентом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет «огульно» заносить государства в список. Как сказал министр 28 апреля, речь идёт о глубоком анализе ситуации и об определении возможностей вести дело с этой страной по-другому.

Он подчеркнул, что список может пересматриваться по мере развития отношений России с определёнными государствами в будущем.

Список, в который вошли США и Чехия, был обнародован 14 мая 2021 года. Вскоре после этого в ЕС призвали Россию пересмотреть это решение. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, это необходимо сделать во избежание дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем, которые и так находятся в «напряжённом состоянии».

Позднее о ситуации вновь высказался Лавров. По его словам, поводом для внесения в список стали конкретные недружественные шаги Вашингтона и Праги.

«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга — наши в Чехии и в США, их, соответственно, в РФ», — сказал министр на пресс-конференции 17 мая.

Он также напомнил об аресте российской дипломатической недвижимости в США и невозможности российских представителей получить доступ к этим объектам.

«В США тоже, вы знаете, — арест нашей дипломатической недвижимости, отказ в допуске уже многие годы для того, чтобы нам посмотреть хоть, в каком состоянии собственность российского государства находится, которую незаконно отняли», — приводит слова Лаврова ТАСС.