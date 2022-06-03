Минюст: адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в России

Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечёт для них невозможность работать в России.

Об этом говорится в приказе Министерства юстиции России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включённом в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.