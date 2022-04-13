Кабмин России ввёл временные правила лизинга и покупки самолётов из недружественных стран

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.
Кабмин России ввёл временные правила лизинга и покупки самолётов из недружественных стран
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«В России начнут действовать временные правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях», — добавили в кабмине. 

Как уточняется, расчёты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

Российский лидер также сообщил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний.

По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.

При этом около 80 воздушных судов России были арестованы за границей из-за санкций. По словам Савельева, Москва хочет договориться с западными владельцами лайнеров об их выкупе, однако зарубежные партнёры пока отказываются от диалога.

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