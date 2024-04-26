Песков: Россия и Европа не вернутся к прежним отношениям, этого никто и не хочет

Россия и страны Европы не смогут вернуться к прежним отношениям, Москва будет учитывать полученный опыт в выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будут договорённости о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы», — сказал представитель Кремля.

Географически России и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому строить отношения так или иначе придётся, подчеркнул Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.