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Песков: Россия и Европа не вернутся к прежним отношениям, этого никто и не хочет

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Россия и страны Европы не смогут вернуться к прежним отношениям, Москва будет учитывать полученный опыт в выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия и Европа не вернутся к прежним отношениям, этого никто и не хочет
  • РИА Новости

«Это будут договорённости о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы», — сказал представитель Кремля.

Географически России и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому строить отношения так или иначе придётся, подчеркнул Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.

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