Макрон: Европе надо быть готовой выстраивать связи с Россией после конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.

Об этом французский лидер сказал в ходе выступления в Сорбонне.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.