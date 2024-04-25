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Макрон: Европе надо быть готовой выстраивать связи с Россией после конфликта

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.
Макрон: Европе надо быть готовой выстраивать связи с Россией после конфликта
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом французский лидер сказал в ходе выступления в Сорбонне.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.

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